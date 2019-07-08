Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından Gebze’den yola çıkan Yavuz isimli sondaj gemisi, bir süredir Mersin-Taşucu’nda bekliyordu. Gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından yola çıkan sondaj gemisi şu anda Dipkarpaz Zafer burnu güney tarafına geldi. Sondaj gemisi gerekli araştırma ve analizler sonrasında bölgede ilk sondajına başlayacak.