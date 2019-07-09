Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik magandaları sürüceleri canından bezdiriyor. Makas atan, yol vermeyen, emniyet şeridini işgal eden, yolları yarış pistine çevirenler karşı çıkanların hayatına kastediyorlar. Bunun son örneği İstanbul Pendik’te yaşandı. Emniyet şeridini işgal eden iki kardeş, E-5’te kendisine yol vermeyen aracın önünü keserek sürücüsüne saldırdı. Sürücünün camları açmaması üzerine saldırgan kardeşlerden biri tekmeyle dikiz aynasını parçaladı. Ardından aracın kaputuna çıkarak tepindi. Saldırganlar sürücünün eşinin hamile olduğunu söylemesine kulak asmadı. Mağdure Ayfer B. dehşet dakikalarını cep telefonuna kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük infial oluştu. Saldırganların Seydioğlu Baklavaları’nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel kardeşler olduğu ortaya çıktı.

KOMİK SAVUNMA

Mağdur Yunus Emre B. ve hamile eşi Ayfer B. şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganlar savcılıkta trajikomik bir savunma yaptı.

Olay sırasında yanında bulunan ruhsatlı silahını teşhir amaçlı kullanmadığını söyleyen Hasan Sel “Kesinlikle çıkarmam, teşhir etmem ve elimi belime götürmem dahi söz konusu değil. Çok üzgünüm. Olay tahrik sonucu meydana gelmiştir. Kasten çarpma ve öncesinde hakaretler mevcuttur. Yine de şahısların uğradıkları maddi ve manevi zararları gidermek, ayrıca özür dilemek isterim. Bana aynamı kırdın diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım” dedi.

ÖZÜR DİLEYECEKTİM

Olay günü dörtlülerinin açık olarak ve zaman zaman da emniyet şeridinde gittiğini söyleyen Hüseyin Sel “Ben emniyet şeridine girmek istedim, karşı taraf şeridi daraltarak izin vermedi. Aynalarımız birbirine değdi. Eğer camı açış olsalardı özür dileyip ağabeyimi de alıp götürecektim. İçeriden kesinlikle bir ses duymadık. Ben kadının olduğu araçla diyaloğa girmem. Maddi ve manevi zararlarını giderip özür dilemeye hazırım. Firmamız ve ailemiz bu durumdan zarar görmüştür. Biz de şikayette bulunduk, ancak duruma göre şikayetimizi geri çekeriz” diye ifade verdi.

BİR DE KIRMIZI HALI SERSEYDİNİZ?

Trafikte terör estiken baklavacı kardeşler Hüseyin ve Hasan Sel, ifade için emniyete çağırıldı. Saldırganlar Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri tarafından kapıda karşılandı. El sıkışma görüntüleri büyük tepki topladı. Amir açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı. Sanıklar ifadelerinin ardından polislerin gözetiminde adliyeye götürüldü.

İKNA ETMEYE ÇALIŞMAYIN, KAÇIN

Ziyneti Kocabıyık İSTANBUL

Pendik’te trafikte yaşanan olayı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Klinik Psikoloğu Sera Elbaşoğlu, psikolojik açıdan değerlendirdi. Araca saldıran kişinin ciddi bir öfke kontrolü problemi yaşadığını söyleyen Elbaşoğlu “Toplum olarak özellikle trafikte sabırsız hâle geldik. Bu olayda saldırgan kişi camı kırabilse içerideki kişilere zarar verecek derecede öfkeli görünüyor” dedi. Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin öfkeli kişilerle tartışmaya girmemeleri konusunda uyaran Elbaşoğlu “Bu derecede öfke kontrolünü kaybetmiş kişi ile konuşmaya çalışmak ve onu ikna etmeye çalışmak işe yaramaz. Yapılacak en iyi şey kendini fiziksel olarak korumaya alıp ortamdan uzaklaşmak. Mümkünse video kaydı alıp daha sonra bunu belgelemek. Bu tür durumlarda vatandaş ‘Nasıl olsa bir şey çıkmaz’ diye şikâyetçi olmuyor. Hâlbuki adalete güvenip bu tür kişilerin ceza almaları için çalışmak gerekir” diye açıkladı. Bu konuda hukuki düzenlemelerin yapılmasını ve öfke problemi olan kişilerin daha sonra aynı uyuşturucu bağımlılığındaki gibi ‘denetimli serbestlik’ gibi bir mekanizma ile takip edilmesi gerektiğini de hatırlatan Elbaşoğlu “Bu kişilerin öfke kontrolü ile ilgili psikoterapiden geçmeleri ve zaman zaman bu terapilerin tekrarlanması gerekir” dedi.

SALDIRIYI KAYIT ALTINA ALIN

Hukukçular diyor ki: Pendik’teki sanıklar aracın önü kesiyor, camları kırmaya çalışıyor, kapun üstüne çıkıp tekmeliyor. Üstelik yanların da silah bulunuyor. Aracın önünü kesmek ‘hürriyeti tahdit suçu’dur. Suç, silahla ve birden fazla kişi tarafından birden fazla mağdura karşı işleniyor. Cezası mağdur başına iki seneden yedi seneye kadar hapistir. Burada ‘trafiği tehlikeye atma suçu’ da oluşmuş, ‘kişiyi yaralamaya teşebbüs suçu’ da. Sanıklar ayrıca aracın üzerinde tepinerek ‘mala zarar verme suçu’ da işlemiş. Bunlar, hapis gerektiren ağır suçlardır. Bu tür durumları mağdurların cep telefonu kayıtlarıyla ispat etmesi gerekir. Cep telefonu kaydı burada suç teşkil etmeyecektir. Yani trafikte magandalığın ceza var ama uygulanması lazım. Bu da mağdurların delilleriyle olur.”