Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi pilotların attığı bombalarla hasar gören araçlar sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden Millet Camisi'ne, hasarlı araçların sıralandığı güzergahtan yürüyerek geçti. Yürüyüş güzergahında, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan bombalarla parçalanan araçlar sıralandı.

