Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1988 yılında inşa edilen ve o günden sonra bir çok görev ve tatbikatta yer alan TCG Fatih firkateyni Yalova’nın 98. kurtuluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla halka açıldı. Yalova açıklarında demirleyen fırkateyn vatandaşlar tarafından da gezilebildi. Sahilden botlarla alınan vatandaşlar gemiye götürüldü. Burada askerî personeller tarafından gezdirilen vatandaşlara gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bir saat gibi kısa bir sürede yüzlerce kişinin gezdiği gemi büyük ilgi gördü.

