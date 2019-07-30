Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz'da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir" dedi. Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den beklentisinin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini tamamen sonlandırması olduğunu bildirdi. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini" vurguladı. Akar, F-35 programı ile ilgili olarak da Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğuna dikkati çekerek, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Akar'dan ABD'li mevkidaşına açık mesaj: Güvenli bölgeyi biz oluştururuz
30.07.2019 - 05:21 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda Suriye sınırında öngörülen "Güvenli Bölge"yi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade etti.
Etiketler : hulusi akar,abd,
640472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640472.aspx
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