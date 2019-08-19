Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ emniyet mahrem yapılanmasının yedi büyük (BB) bölge ile bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu, mahrem imamlar arasındaki hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla sınıflandırmaya gittiği tespit edildi. Büyük bölgelerin Ankara BB, Ege BB, Erzurum BB, Gaziantep BB, İrfan Bey BB (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Marmara BB ve Okul BB (Polis Okulları) olduğu, büyük bölgenin alt birimlerini oluşturan yapılanmalara ise küçük bölge (KB) denildiği bildirildi. Küçük bölgelerin il ve ilçelerden oluştuğu, “Emniyet Mahrem Hizmetler Yapılanması Kodlamaları” başlığı altında FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) içindeki yapılanmasına da yer verildi.

FETÖ’nün EGM bünyesindeki örgütlenmesinin 10 ana temsilciliği şöyle:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanması, Ankara Büyük Bölge Temsilciliği, İstanbul/Marmara Büyük Bölge Temsilciliği, İzmir/Ege Büyük Bölge Temsilciliği, Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği, Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği, İrfan Bey Temsilciliği (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Okul Büyük Bölge Temsilciliği (Polis Okulları), Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği (İDB - Yıldız), Kimya Dersi Temsilciliği (KOM), Tarih Dersi Temsilciliği (TEM).

Bu kısımların üstünde bunları yöneten bir birim abisinin yer aldığı, bu kişi sözde EGM’yi yöneten imam olduğu bilgisine yer verildi.

Emniyet imamına bağlı çalışan sekreterin ise FETÖ’nün mali ve personel yapısını takip ettiği, her temsilciliğin altında dörder küçük bölge bulunduğu ifade edildi.

Örgütün mahrem yapılanmasında görev alan imamlara sorumlulukları ve hiyerarşik konumlarına göre “temsilci”, “genel müdür”, “müdür”, “genel sekreter”, “küçük bölge sekreteri”, “il sekreteri”, “rehberlikçi/ramcı”, “bilişim/ATM/sosyal medya”, “zümre başkanı/müdür yardımcısı” ve “öğretmen” unvanı verildiği kaydedildi. “AAA” temsilciyi, “AA” genel müdürü, “A” müdürü, “BB” okul biriminde görevli müdür yardımcısını, “B” müdür yardımcısını ve zümre başkanını, “C” ise öğretmeni ifade ettiği bildirildi.