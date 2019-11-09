Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş sene evvel dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkâri’den gelen anne Necibe Çiftçi ile nöbet tutan ailelerin sayısı 56’ya yükseldi. Necibe Çiftçi, 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi’ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek “HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı” dedi. Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti. “Sami örgüte destek olmadığı için öldürüldü. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. İki saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlayıp öldürmüşlerdi. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip ağabeyini öldürdüler” diyen Çiftçi, büyük özlem duyduğu oğlu Roşat’a kavuşmak istediğini belirtti.