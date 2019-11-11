Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resülayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı" ifadeleri kullanıldı.
MSB: Onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı
11.11.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Resülayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : milli savunma bakanlığı,haseke,
661846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661846.aspx
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