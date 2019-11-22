Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Bakan Akar, “Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde; 4 bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hâle getirilmiştir’ diyerek şöyle devam etti: “Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekât bölgesi temizlenmiş durumda... 12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralanmıştır. Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekât bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Ruslar ve ABD’lilerle konuşuyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların şartları tam olarak sağlanmadı.” Suriye’de yapılan harekâtlar sonunda terör koridoru ve devleti oluşturulması hayalinin bittiğine dikkat çeken Akar, “Biz tabii ki barıştan yana olalım, herkes rahat ve güven içinde yaşasın. Ama durduğumuz yerden bunun yapılması mümkün değil. Bunun sonu egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı kaybetmemiz demektir. Bizim şu ana kadar sıkıntı olan hudutlarımızda güvenlik sağlandı” ifadelerini kullandı.

SMO’YA ÖDEMEMİZ YOK

Suriye Millî Ordusu (SMO) ile ilgili eleştirilere de cevap veren Bakan Akar, ordunun Birleşmiş Milletler tarafından da tanındığını belirterek şunları kaydetti:

“Ordunun bir başı var. Mustafa Abdurrahman temsil ediyor. Selim İdris hem Millî Savunma Bakanlığı’nı hem de Genelkurmay Başkanlığı’nı yapıyor. Bunlar herhangi bir şekilde, dağdan bağdan gelmiş, El Kaideci falan değil. Bu insanlar bir kurallar çerçevesinde bizimle beraber. Kendi ülkesine sahip çıkmaya çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Bunlara bizim Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.”

S-400’LERİN KURULUMU SÜRÜYOR

“S-400’ler çalışacak mı?” sorusuna ise Bakan Akar, “S-400 çalışacak. Şu anda iki batarya Türkiye’ye geldi. İki bataryanın kuruluş ve TSK’nın eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu yapacağız” dedi. Beş F35’ten 4’ünün teslim edildiğini ve birinin de garajda beklediğini açıklayan Akar, “ABD ile kurulan heyet, F35 ile S-400 beraber çalışabilir mi? Bunun birbirine olumsuz etkisi nedir? Bununla ilgili çalışıyor” bilgisini verdi.

‘ALTAY’ TANKLARI İÇİN YAPILDI

Akar, Tank Palet Fabrikası’na ilişkin de şunları kaydetti: “Burada yapılan işlemin asıl amacı ALTAY tankının en hızlı şekilde TSK’ya kazandırılması için tüm imkanların seferber edilmesidir. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süreyle BMC’ye verilmiştir. Ancak fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi MSB’ye aittir.”-

ASKERLİKTE ZAFİYET OLUŞMADI

Bakan Akar, askerliğin 6 aya düşürülmesinin bir zafiyet oluşturmadığını söyledi. Bedelli askerliğe 20 bin 725 kişinin başvurduğunu belirten Akar, “688 milyon bedel toplandı. 31 Aralık’a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020’den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak” dedi.