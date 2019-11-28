Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Suriye uyruklu terörist Miray H’nin (20) ifadesinde “Bana eylem yapmam için talimat verildi ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi” dedi. Miray H, keşif yaptığı yerlerle ilgili bilgi aktaracağı bir telefon verildiğini, bu telefona daha önceden yüklenilmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarıyla sevgili gibi göründükleri fotoğraflar olduğunu belirtti. Antalya’da kiralık ev tutarak üç ay boyunca keşif çalışması yaptığını belirten Miray H “Örgüt, eylem yapılacak yerleri sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekânı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Özel şifreleme yönteminde ise eylem yapacak teröriste özel olarak emojiler gönderilir. Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı” diye konuştu.

Bir sanatçının adının merkez, diğerinin sahil, bir başkasının ise bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri ifade ettiğini kaydeden terörist. yapılacak eylemle ilgili örgütün WhatsApp üzerinden hazırladığı özel “emoji” listesini de açıkladı. PKK’lı Miray H, bu simgelerden gitarın “eylem zamanı akşam saat 20.00”, ters parmağın ise “eylem yapabilirsin talimatı” manasına geldiğini anlattı.