Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tükiye’nin ve Trabzon’un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise tıraşlanması yönünde karar verilmişti. Yıkım ekipleri önceki gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. İş makinelerinin Uzungöl’e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken çıkan olaylarda çok sayıda vatandaş gözaltına alındı. Sabahın ilk saatlerinde ise olayların bitmesinin ardından yıkım işlemlerine başlandı. 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkılacağı öğrenildi.