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Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
25.12.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını.
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,Trabzon,
670991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670991.aspx
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