Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara - Devlet Bahçeli, CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayak önergesi için “Bunu çok saptırıyorlar. 15 Temmuz başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı, Başbakan kim olacaktı? CHP Yurtta Sulh Konseyi’nin araştırılması için önerge verse daha anlamlı olur” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini takip eden muhabirlerle sohbetinde hem bölgesel gelişmeler hem de iç politikaya ilişkin soruları cevaplandırdı. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

(Orta Doğu’daki gelişmeler) Sorunu daha farklı bir noktada çözmenin, diplomatik yaklaşımlarla uzlaşma zemininde halletmenin yollarının bulunması lazım. Yoksa ‘böyle devam etti bir Üçüncü Dünya Savaşı gelsin’ temennisi Orta Doğu’yu daha karmaşık bir hâle getirmekle kalmaz, dünyayı da aynı hâle getirir. Üçüncü Dünya savaşı çağrısı kolay bir çağrı değildir.



TÜRKİYESİZ YAPAMAZLAR

(Libya’daki son durum) Libya’da bazı ekonomik menfaatlerin peşinde koşan ülkelere ‘Türkiye’nin müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamazsınız’ mesajı ortaya koyulmuştur. Bu durum başta Mısır’ı, Batı Avrupa ülkelerini ve ABD’yi rahatsız etmiştir. Türkiye, Moskova, İstanbul ve Ankara’da yapmış olduğu başta telefon diplomasisin çok başarılı sonuçlarını elde etmiştir. Türkiye Libya’da kalıcı ateşkesi de başaracaktır. Libyalıların birlikte yaşadığı ve ülke bütünlüğünün korunduğu bir ülke hâline gelmesine katkı sağlayacaktır.



ESAD YERİNE HALK GETİRİLMELİ

(Astana toplantıları) İran, Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla başlatılmış ve on birincisi gerçekleştirilen Astana toplantılarındaki gelişmeleri dikkate alırsak ilk yapılması gereken, anayasal zeminin oluşması noktasındaki mutabakata bir an evvel varmaktır. O mutabakat çerçevesinde Suriye’de yeni bir anayasanın yazılmalıdır. O anayasaya göre de başta Suriye’nin toprak bütünlüğü olmak üzere, orada yaşayan halkın temsil kabiliyetinin olduğu bir demokratik seçimle Esad’ı göndermek yerine halkı getirmek lazımdır.



ERDOĞAN ESAD İLE GÖRÜŞMEZ

(CHP ve İYİ Parti’nin Esad’la görüşme önerisi) Türkiye büyük bir devlettir. Bu konuda hükûmet direkt temas kurmasa da, birçok yerlerle temasa geçebilecek bir durumda olmalıdır. Bu görüşmelerde mahsurlu bir taraf yoktur. Ama ‘İlle de siz görüşünüz’ gibi bir inada bindirilerek bir başka siyasi amaç hedefleniyorsa tanıdığım Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrılara uyarak Esad denilen cani ile oturup görüşeceğine ihtimal vermiyorum. Rusya rejimin yanındaki gücünü çekmelidir. Türkiye ile olan diyaloglarını olumlu geliştirmeye gayret göstermelidir. Esad ile bir yere varılması mümkün değil.



CHP SAPTIRIYOR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için verdiği önerge için şunları söyledi: Meclis’te beş partiyi bir araya getirdik. Ne yapacağız? Hepimiz savcılık mı yapacağız? Hâkimlik mi yapacağız? Kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Geçmişte olduğu gibi dinleme falan bu tür işler mi yapacağız? Bunu çok saptırıyorlar. CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır. 15 Temmuz başarılı olsaydı hükûmeti kimle kuracaklardı? Cumhurbaşkanı, Başbakan kim olacaktı? Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkarın diyoruz. FETÖ’nün siyasi ayağı ‘bunlardır’ diyoruz. CHP’nin ve MHP’nin içinde varsa çıkarın. Bazılarını bağımsız olarak ABD görevlendirmiş. Bürokraside varsa çıkarın. Yoksa CHP’nin kuracağı komisyonun üç üyesiyle bu iş olmaz. İstismarından artık vazgeçin. Çorbacıyla, tatlıcıyla artık uğraşmayın. Yurtta sulh konseyi sadece askerlerden oluşmuş olsaydı, adını böyle mi koyarlardı? Konseyin ismini böyle koyarak, sözde bir vaizin Atatürk’ün arkasına saklanarak orduyu, sekiz ayağı nasıl mahvettiğini niye anlatmıyorsunuz? CHP’nin metninde, Atatürk ile HDP’yi birbirine karıştırılmış. Buna MHP destek vermez, böyle bir metni kabul etmez. CHP aklını başına alıp Yurtta Sulh Konseyi’nin araştırılması için önerge verse daha anlamlı olur.



Açıklamazsa suç duyurusunda bulunacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü PKK ve PYD’ye yönelik sözlerine ilişkin bir rapor hazırladıklarını, bu dosyayı savcılara ileteceklerini kaydederek şöyle konuştu: Kılıçdaroğlu, “Demirtaş’ın hapiste ne işi var?” demiş. Doğru hapiste ne işi var. Tiyatro dururken orada ne işi var. Sonra bunun tiyatrosuna hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? Demirtaş, cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Kılıçdaroğlu 3 Nisan 2017 tarihinde AK Parti’de 120-180 arasında ByLock kullanan vekil olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız.



Belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmalarını hatırlatılması üzerine “ Mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri Cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Ona artık kimse ‘Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın’ demeyecek. ‘Sen muhtemelen Cumhurbaşkanı adayımız olacaksın’ diyecek” ifadelerini kullandı.