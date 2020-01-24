Bu evlerde kalan hukuk öğrencisi veya hâkim ve savcılık sınavlarına hazırlanan mezunların, sorumlu kişilerle ankesörlü telefonla irtibat sağladığı, ByLock kullanmadığı, Bank Asya gibi örgütsel kurum veya kuruluşlarla irtibatının olmadığı belirlendi. Bu evlere yönlendirilenlerin örgüt tarafından özenle seçildiği “kripto” olarak tarif edilebilecekleri, örgüte aidiyetleri yüksek kişiler olduğu anlaşıldı. 2014 yılı sonrasında evlerde kalanlara örgüt dışından referans bulmaları hususunda telkinde bulunulduğu, bu kişilerin “renk-lendirme” adı verilen yöntemle farklı ve legal yapılar içerisine sızarak kamu görevine girdikleri belirtildi.
Renklendirme yöntemiyle kamuya sızmışlar
24.01.2020 - 04:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün mahrem yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 29 “hâkim-savcı sınav çalışma evi”ne yönelik operasyonda, 195 şüpheli yakalanırken, bunlardan 88’i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.
Etiketler : fetö,fetullah gülen,
677033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677033.aspx
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