Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu evlerde kalan hukuk öğrencisi veya hâkim ve savcılık sınavlarına hazırlanan mezunların, sorumlu kişilerle ankesörlü telefonla irtibat sağladığı, ByLock kullanmadığı, Bank Asya gibi örgütsel kurum veya kuruluşlarla irtibatının olmadığı belirlendi. Bu evlere yönlendirilenlerin örgüt tarafından özenle seçildiği “kripto” olarak tarif edilebilecekleri, örgüte aidiyetleri yüksek kişiler olduğu anlaşıldı. 2014 yılı sonrasında evlerde kalanlara örgüt dışından referans bulmaları hususunda telkinde bulunulduğu, bu kişilerin “renk-lendirme” adı verilen yöntemle farklı ve legal yapılar içerisine sızarak kamu görevine girdikleri belirtildi.