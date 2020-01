Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 30 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1466 kişi hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 43 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlar, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

AFAD'ın son açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

505 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "24 Ocak'ta Sivrice-Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra 25 Ocak 21.12'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SABİM: 600 depremzede yakınına bilgi verildi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem çalışıyor hem dua ediyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının çok titiz şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtarma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

"Ulaşımı engelleyecek bir durum yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." ifadeleri kullandı.

Enkazdan kurtarılanlar

Öte yandan, Elazığ merkez Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Gülsüm İ. hastaneye kaldırılırken, aynı enkazda yürütülen çalışmada 2 kadın daha yaralı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda yürütülen çalışmaları bakanlar Kurum ve Koca ile birlikte takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından enkazdan 1 kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.

Saat 11.05'te bir kişinin daha kurtarılmasıyla Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bina enkazından çıkarılan yaralı sayısı 5'e ulaştı.

"Devlet yardım yaptı, teşekkür ediyoruz"

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için binalara girmeyen vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddette ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korkuya neden oldu. Devlet yardım yaptı, bu konuda da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

Doğanyol'da çok sayıda evde hasar oluştu

Dört kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çok sayıda evde hasar oluştu. İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi.

Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerideki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, depremde Doğanyol'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun."

Dünyadan taziye mesajları

Deprem sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Gürcistan ve İran dışişleri bakanlıkları yayınladıkları mesajlarda ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

MHP, heyet görevlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'daki deprem sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Maç bilet gelirleri depremzedelere

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, liglerinde bu hafta oynayacakları karşılaşmalarda elde edilen bilet gelirlerini deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara bağışlayacaklarını açıkladı.

"Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık"

Depremde yaralananların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde devam eden yaralılardan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi.

Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.

Elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar."

Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı.

"Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın." ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.

Yaralı çocuklardan Yusuf Salih Yenigün de deprem anında panik yaparak dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada düştüğünü ve yaralandığını anlattı.

Yaralı Hüseyin Civelek ise depremde 2 yakınını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Bakanlar basın toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Elazığ'da basın toplantısı düzenledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibarıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.

Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 2, ardından 4 insansız hava aracının ve 1 insanlı keşif uçağının Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koyduğunu bildiren Soylu, tüm jandarma birimlerinin köylere ulaştığını, haber alınmakta zorlanan köylerden bilgileri intikal ettirdiklerini söyledi.

Soylu, Elazığ'da 20.55'teki depremin ardından 13'ü 4'ün üzerinde, biri de 5,4 büyüklüğünde olan toplam 398 artçı deprem yaşandığını ifade etti.

Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığını, Doğanyol'da ise sağ kurtarılanların yanı sıra 3 vatandaşın ise kaybedildiği bilgisini veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız, özellikle böyle afetlerde. Sabahtan itibaren de toplam 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişiden ses geldiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar var."

"Adıyaman cezaevinde bir hasar durumu söz konusu"

Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve altyapı konularında hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayan Soylu, yemek, battaniye, çadır ihtiyacının da daha önce belirledikleri bölgelerden sevk edildiğini kaydetti.

Soylu, Elazığ'da 6 aşevinin 20 bini aşkın vatandaşa sabaha kadar sürekli yemek çıkardığını, tedirgin olan ve evlerinde hasar bulunan yaklaşık 12 bin 500 vatandaşın gece spor salonları, okullar, kütüphane, kamu misafirhaneleri ve üniversite yerleşkesinde misafir edildiğini belirtti.

4 çadır alanı oluşturduklarını, taziye evlerini de bu barınma alanlarına ilave ettiklerini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya'nın dışında yakın bölgelerde de hem bazen hastaneye başvurular hem de birtakım depremin etkilenmelerini gördük. Bunlardan bir tanesi Adıyaman. Burada cezaevinde Adalet Bakanlığının da yaptığı tespitler çerçevesinde bir hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımızla yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Şimdi jandarmamız, Adalet Bakanlığımız ortak bir çalışmayla birlikte bu cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler."

Deprem bölgesine giden ihtiyaçlar

Soylu, bölgeye arama kurtarma ve sağlıkçı olarak nitelendirilen toplam 2 bin 418 personel geldiğini, 304 araç ve 18 arama kurtarma köpeğinin depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi.

Soylu, AFAD'ın 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı denilen büyük çadırlardan, 11 bin 532 yatak, 18 bin 720 battaniye, Kızılayın ise 202 personelle birlikte 35 araç, 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 650 yatak, bin 563 ısıtıcı gönderdiğini aktardı.

Arama kurtarma dahil olmak üzere tüm koordinasyon ve yardımların AFAD tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Soylu, herhangi bir karmaşıklığa sebebiyet verilmemesi ve meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların vatandaşa ulaşması açısından önemli olduğunu kaydetti.

AFAD'ın bu konuda belirleyici bir yapı ortaya koyduğuna dikkati çeken Soylu, "Vatandaşlarımızdan gecenin yarısından itibaren direk AFAD Başkanlığımızın verdiği telefon üzerinden 'Biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunabiliriz' diye birçok talep gelmiştir. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık. Bir değerlendirme daha yapıp eğer böyle bir anonsta bulunmamız gerekiyorsa onu da vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"Koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz"

Bu meselenin her noktasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın gösterdiği bütün ilkelere riayet ederek, zamanında karar alarak adım attıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Allah milletimize bize eksik yaptırmasın, böyle zor zamanlarda yanlış karar aldırmasın. Gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz müşfiktir. Her köyde, her noktada, ulaşabildiğimiz her yerde gücümüzün yettiği oranlarda elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bu konuda zaten hemen ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir. Üzerine hemen düşmekteyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliğiyle beraber işin başındadır. Onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Enkazlar kolay enkazlar değil, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim."

Yaralılardan 32'si yoğun bakımda

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.

"4 sahra hastanesi, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır"

Tedbirli olmak amacıyla donanımlı 4 sahra hastanesini, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır halde bulundurduklarını aktaran Koca, şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Bakan Koca ayrıca hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Ayrıca 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattına yoğun müracaatlar olduğunu anlatan Koca, "Yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebin, isteğin olduğunu gördük. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"En son kurtarılan 2 vatandaşın genel durumları iyi"

Koca, sağlık personeli, kurtarma ekipleri, UMKE ve hekimler olmak üzere tüm personelin sahada özverili, fedakar ve gayretli şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alırken, en son kurtarılan 2 vatandaşımız olmuştur. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, bu anlamda bir sorun şu an görünmediğini, ayrıca yine Nazmiye adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."

Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

Bakar Kurum ise dün akşam meydana gelen depremin Kilis'ten Samsun'a Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen Elazığ'a geldiklerini anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 71 kişilik 21 ekibimiz de altyapı için hasar tespit çalışmaları yapmaktadır. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında da Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 olmak üzere Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğunu, ağır ve hafif hasarlı birçok yapının olduğu gördük. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde tespit ediyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıyla ilgili de İller Bankamız belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedir."

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, söz konusu binaların anlık takip edildiğini aktardı.

"Nakdi gerekli yardım yapılacak"

Kurum, ağır ve hafif hasarlı binaların güvenlik gerekçesiyle hızlıca boşaltılarak vatandaşların can ve mal güvenliğin sağlanacağını vurguladı.

Vefat eden vatandaşların ailelerine acil ihtiyaçları gidermek üzere bugün itibarıyla nakdi yardım yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Ziraat Bankası yardımları faaliyete geçirmiştir. Kurulan komisyonla nakdi gerekli yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Doğanyol'da 25 bina yıkık

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 25 yıkık bina bulunduğunu hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılan binaların genelinin kerpiç ve yığma binalar olduğu görüldü. Hem Elazığ hem Malatya'daki hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyorum çünkü artçılar devam ediyor, devam edecek. Ağır ve hafif hasarlı binalara girilmemesi gerekli. Tedbirler alınmış konteynır ve çadır kentlerimizin olduğunu ve vatandaşlarımızı birkaç gün binalara girmeden buralarda yaşamlarını sürdürmeleri noktasında uyarmak istiyorum."

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem haberi alınır alınmaz Bakanlık bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."