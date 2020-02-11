Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için geldiği Karadağ’da, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, anlaşmaların imzalanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü
11.02.2020 - 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için geldiği Karadağ’da, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
680673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680673.aspx
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