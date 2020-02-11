Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için geldiği Karadağ’da, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, anlaşmaların imzalanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.