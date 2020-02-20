Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 3 ay önce Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Y.A.A. İzmir, Kocaeli ve Bursa Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla 17 Şubat’ta İnegöl ilçesinde yakalandı. Avrupa’ya kaçma arayışında olduğu öğrenilen Y.A.A. ifadesinde propaganda için kullanılan videoların terör örgütünün sözde medya sorumlusunun talimatıyla hazırlandığını söyledi. Talimat gereği kendisine önceden hazırlanmış bir metnin verildiğini ve bunu okumasının istendiğini, ayrıca kendisine vücut dilini etkili kullanma eğitimi verildiğini anlatan Y.A.A, 1,5-2 dakika süren her bir videonun 10-15 kez prova yaptıktan sonra ortalama 20 günde çekildiğini itiraf etti.

Y.A.A, infaz videolarının Suriye’nin Deyrizor kentinde Avrupa’dan getirilen son teknoloji ürünü elektronik cihazlar ve kameraların bulunduğu merkezde hazırlanıp montajlandıktan sonra dünyaya servis edildiğini de aktardı.

Ayrıca Y.A.A, esirlerin infaz edileceklerinden haberlerinin olmadığı, propaganda amaçlı çekim yapılacağı söylenerek söz konusu yere getirildiği ve videoda görünmeyen başka örgüt mensuplarının da ateş ettiği bilgisini verdi.

Öte yandan, önceki gün İnegöl’de yakalanan K.E’nin, Y.A.A’nın oğlu olduğu ortaya çıktı.Y.A.A. ile K.E’nin ilçede farklı evlerde yaşadığı, deşifre olmamak için birbirleriyle irtibat kurmadıkları bildirildi.

Terörist Y.A.A. ve bir oğlunun yakalanmasının ardından, eşi ve diğer oğlunun da Kocaeli’de yaşadığı belirlendi. Yakalanan anne ile oğlu Bursa’ya getirilerek sorguya alındı.