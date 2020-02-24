Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelecek birkaç günün çok önemli olduğunu belirterek, hükûmetin alarm seviyesini “kırmızı”ya çıkardığını ve tedbirleri güçlendireceğini açıkladı. Moon, salgınla mücadelede “eşi benzeri görülmemiş” adımlar atılacağını sözlerine ekledi. Güney Kore’de Covid-19’dan 5 kişi ölmüş, 602 kişiye de virüs bulaşmıştı. Ülkede alarm seviyesi en son 2009’daki salgın sırasında en üst seviyeye yükseltilmişti. Güney Koreli yetkililer, yeni vakaların yarısından fazlasının ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehrinde görüldüğünü açıkladı. Daegu ve Busan’da pazar yerleri, ilaçlarla dezenfekte edildi. İlaçlama yapan görevlilerin, tamamen koruyucu kıyafetler içinde oldukları dikkat çekti.



Koronavirüse çözüm Türkiye’den çıkabilir

ABD’de tıp eğitimi alan Prof. Dr. İbrahim Benter: Geliştirdiğimiz ‘ACE2/Angiotensin-(1-7)’ isimli sistem yeni tip koronavirüsün durdurulmasında kullanılabilir.

KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter, tıp eğitimini aldığı ABD ve Avrupa’da yaklaşık 34 sene virüsler konusunda araştırmalar yaptı. Kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görülen Benter, “Angiotensin-(1-7)” diye bilinen hormonu buldu. Hastaların hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gittiğine ve virüsü buralara taşıdığına işaret eden Benter “Yapılması gereken yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iştir. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hâle getirebilmektir” diye konuştu. 1990’lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve “ACE2/Angiotensin-(1-7)” isimli bir sistem bulduğunu söyleyen Benter şöyle konuştu: Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapı rolü oynuyor. Biz bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz. Şu anda bu hastalara yardımcı olabileceğimiz en etkili metot, bu önleyicileri geliştirerek virüsün çalışmasını önlemektir. Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye’den çıkması mümkün.



İran’la sınırlar kapatıldı bütün uçuşlar da iptal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’da koronovirüs salgınının büyümesi üzerine alınan tedbirleri açıkladı. İran’la üç adet kara hudut kapımızın olduğunu belirten Koca şöyle konuştu: Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun önerisiyle ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan ülkemize yapılacak kara ve demir yolu geçişleri saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Türkiye’den İran’a gidişler ise devam ediyor olacak.

Bakan Koca, Van Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan beş kişinin sonuçlarının koronavirüs açısından negatif çıktığını, yani koronavirüs hastası olmadıklarını da sözlerine ekledi.



ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS VAKASI YOK

İletişim Başkanlığı tarafından Covıd-19 (koronavirüs) salgınına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni korona- virüs) vakası görülmemiştir" denildi. Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, vatandaşların resmî kaynakların açıklamalarını dikkate almaları istendi.



Virüs, İran’da hayatı durdurdu

İran hükûmeti, ülkede 43 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı. Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Covid-19’dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı. Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor. Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor. Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı. İran dinî lideri Ali Hamaney ise “Düşman medya virüs bahanesiyle seçmenlerin oy kullanmasını engellemeye çalıştı” yorumunda bulundu.