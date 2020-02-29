Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de İdlib ve Sarakib yakınlarında bulunan Esad rejimine ait noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Operasyonda rejime ait mühimmat ve askeri araçlar imha ediliyor. Operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı araç, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın da imha edildiği açıklandı.