Suriye’de İdlib ve Sarakib yakınlarında bulunan Esad rejimine ait noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Operasyonda rejime ait mühimmat ve askeri araçlar imha ediliyor. Operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı araç, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın da imha edildiği açıklandı.
Sarakib çevresinde bulunan rejim unsurları vuruluyor
29.02.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeybatısında, Sarakib çevresinde bulunan Esad rejimine ait yerler vuruluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : rejim unsurları,Esad rejimine ait yerler vuruluyor,
684845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684845.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER