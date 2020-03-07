Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenaze namazı öncesinde bir astsubay, safta duran şehidin kardeşi Mustafa’nın ayakkabı bağcıklarını bağladı. Şehidin annesi Döne ve Süleyman Kaya yakınları tarafından teselli edildi. Eşinin üniformasını giyerek törene katılan şehit eşi Zeliha Kaya, al bayrakla sarılı tabuta dokunarak eşini ebediyete uğurladı. Şehit Kaya, öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi. Yine İdlib’de şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kara da memleketi Iğdır’da gözyaşları arasında defnedildi.