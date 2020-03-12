Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Asılsız söylemlerle hükûmeti yıpratmaya çalışan CHP koronavirüse de siyaset bulaştırdı. “Bu hükûmet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükûmeti alkışlayacak hâlimiz yok” diyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat akıl almaz bir açıklama yaptı. Kabat, Türkiye’nin IMF yardımından yararlanmak için korona virüsü önceki gece yarısında açıkladığını iddia etti. CHP’li Kabat, IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın, 4 Mart’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırıldığı yönündeki sözlerini yeni söylemiş gibi göstermeye çalıştı. CHP’li vekilin iftirasına sessiz kalamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “IMF açıklamayı yapalı tam altı gün oldu! Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavisi olsaydı” tepkisini dile getirdi.

İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YALAN!

Kabat’ın açıklaması sosyal medyada karşılık bulmazken tepkilerden bazıları şöyle:

l Milletvekili olarak bu paylaşımı yapmanız ayıp. Koronayı kullandılar, siyasetleri bu kadar basit.

l Şu saçmalıkları yazarken hiç mi düşünmüyorsunuz yahu?! Kaldı ki IMF 4 Mart’ta yapmış açıklamayı. İşiniz gücünüz YALAN!

l Virüsten daha tehlikeli bir kişisiniz beyefendi. Bu kafa ile CHP olarak bir 50 yıl daha iktidar olamazdınız.