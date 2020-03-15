Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bayraktar TB2”, Yunanistan sınırında “1453” uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Millî İHA’nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor. Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak sığınmacıları Türk tarafına dönmeye zorlamasının tespiti durumlarında, piyade birlikleri ve özel harekât polislerine bilgi veriliyor. Birliklerin belirtilen bölgeye intikali sonrası Yunanistan yasa dışı faaliyetini gerçekleştiremiyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan “Bayraktar TB2’’nin sınır birliklerinin ihtiyaç duyduğu anlık bilgi akışına büyük katkı sunduğunu söyledi. Sınır birliklerinin adeta “gökyüzündeki gözü” olan millî İHA sayesinde Yunanistan’ın geri itmelerinin önüne geçildiğini ifade eden Vali Canalp, “Bayraktar TB2’’nin sınır birliklerinin gücüne güç kattığını kaydetti.

“HÜR VE ÖZGÜR ...”

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında “Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür...” mesajını yayınladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ SINIRDA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan hudut karakolunu ziyaret etti. Aktaş, sığınmacıların beklediği tampon bölge hakkında bilgi aldıktan sonra, karakolun kulesine çıkarak sınır hattını dürbünle inceledi. Sınır kapısında görevli çevik kuvvet polisiyle bir süre sohbet eden Aktaş, Yunanistan sınır polisinin attığı gaz fişeklerinden etkilenen sağlık çadırını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutladı.