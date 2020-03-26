Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs gündemine ilişkin soruları cevapladı. Ölümcül salgına karşı bütün tedbirleri önceden aldıklarını vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

YAŞLILARA SALDIRILAR:

65 yaş üstü vatandaşlar hastalığı yayan değil, risk grubunda bulunan kesim. Bunu tahrik ve istismar etmek isteyenler var. Sosyal medyada bin 748 hesap tespit ettik. Bunların yüzde 65’i FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C gibi terör örgütleri ile bağlantılı. Şu ana kadar 410’unu yakaladık. Operasyonlarımız sürecek. Tespit edemediğimiz hesap yok.

İŞ YERLERİNE YAPTIRIM:

Virüs tedbirleri kapsamında 211 bin 326 iş yeri kapatıldı. Genelgeye itibar etmeyen bin 542 iş yerine idari, 250 iş yerine de adli yaptırım uygulandı.

TRAFİKTE SON DURUM:

Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş yaşandı. Büyükşehirlerde de şehir içi trafik yüzde 15’e geriledi. Toplu taşıma kullanımı da yüzde 15’e düştü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI:

Vatandaşlarımız eğer kendi olağanüstü hâlini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayılır, başka bir noktaya giderse elbette ki farklı tedbirler alınması gerekebilir. Bu dinamik bir süreç.

KARANTİNA SÜRECİ:

Şu ana kadar yurt dışından gelen toplam 15 bin 135 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler içinde, büyükelçi dâhil yurt dışında eğitim gören kaymakamlar da var. Bu konuda kimseye ayrıcalık tanımıyoruz.

MASKE ÜRETİCİLERİ:

Maske üreticilerine, Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmaları gerektiğini söyledik. Bu sürece uymayan olursa ellerindeki mallara ve fabrikalarına el koyma yetkimiz olduğunu belirttik. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızla 60 üretici sözleşme yaptı. Bu bizim için iyi bir süreç.

KRİZ FIRSATÇILARI:

Fahiş fiyat ve stoklarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz.