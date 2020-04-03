Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Akçay ve Yıldız, gazetemize değerlendirmelerde bulundu. MHP olarak belirledikleri kriterler olduğunu vurgulayan Erkan Akçay, bunlara büyük ölçüde uyulduğunu ifade etti. Akçay “Biz şartlı ceza indirimi istemiştik. Burada infaz indirimi oldu. Gerek süre gerekse kapsamı itibarıyla bizim kriterlerimiz büyük oranda karşılandı. İnfaz Kanunu, bizim verdiğimiz kanun teklifine uyuyor. Bunun yanı sıra infaza ilişkin kalıcı düzenlemeler var. Bizimki geçici bir düzenleme olacaktı. Yapılan düzenlemeyle infaz sistemi daha iyi bir hâle getirildi ve bazı hassasiyetleri gösteren düzenleme oldu. Burada dikkat ettiğimiz nokta, birincisi, bizim kanun teklifimizle bir çelişkiye düşmemesiydi. İkincisi ise, bilhassa terörle mücadelede ve bu kapsamdaki suçların ayrı tutulmasıydı” dedi.

PARTİLER ENGELLEMEMELİ

Teklif verilmeden önce birtakım çevreler tarafından karalama kampanyası yapıldığını söyleyen Akçay “CHP ve HDP yanlısı kesimler, bu kanundan PKK ve FETÖ terör örgütünden yatanların faydalanmasını istiyorlardı. Bunu açıktan söyleyemiyorlardı. Şimdi bahaneleri kalmadı ama eleştirileri tekrar başladı” diye konuştu. İnfaz Kanunu’nun bir an evvel çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Akçay “Çünkü koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerinde ortamın rahatlaması gerekiyor. Diğer parti gruplarının da özellikle korona virüs salgınını gözeterek bu işi uzatmaya, savsaklamaya ve engelleme yoluna gitmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da şunları aktardı: Bu İnfaz Kanunu’nun temel kaynağı, MHP’nin verdiği şartlı ceza indirimi teklifidir. Düzenleme, o şartlı ceza indirimindeki hassasiyetler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. MHP olarak, defalarca AK Parti grubu ve Bakanlıkla görüşmeler yaptık. Sonunda uzlaşmaya vardık. İnfaz Kanunu, MHP’nin görüşlerini yansıtıyor. Cezaevindeki mahkûmları koronavirüsten korumak için önemli bir adım atılmıştır. Diğer taraftan, üç yıllık şartlı tahliye ve 1/2 infaz oranı, MHP’nin beş yıllık şartlı ceza indirimi göz önüne alınarak ayarlanmıştır. Bizim beklentilerimiz yansıtıldı.

BEŞ PARTİ TOPLANDI

İnfaz düzenlemesi kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP temsilcileri ile partilerin hukukçu milletvekilleri dün TBMM'de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, AK Parti yönetimi, erken yaşta evliliklerle ilgili mağduriyetin giderilmesi için infaz yasasında bir düzenleme yapılmasını teklif etti. Ancak muhalefet, erken yaşta evliliklerle ilgili bir düzenlemenin infaz paketine eklenmesinin farklı mağduriyetlere yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi. Söz konusu düzenlemenin ayrı bir kanun teklifi ile getirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bu arada toplantıda, AK Parti ve MHP grup yöneticileri, infaz paketinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kuruluna getirilmesini istediklerini ifade etti.