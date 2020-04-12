Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İçişleri Bakanlığının 31 ille ilgili aldığı sokağa çıkma yasağı uygulamasının açıklandığı saat 21.30 itibarıyla bazı illerde, vatandaşların panikle sokaklara çıkıp fırınlar ve bakkalların önünde kuyruk oluşturması tartışmalara sebep oldu. Siyasi parti temsilcileri ve bazı belediyeler de yasak kararının bir-iki gün önceden duyurulması gerektiğini savundu. İçişleri Bakanlığı kaynakları ise sokağa çıkma yasağı kararının alınma sürecinde tüm dünya örneklerinin incelendiğini belirterek, özellikle İtalya örneğinde olduğu gibi bir tablo ile karşılaşılmasından endişe ettiklerini, o nedenle yasağın yürürlüğe girmesinden iki saat önce duyurulduğu bilgisini verdi. Bakanlık kaynakları yasak kararının verilme sürecini şöyle anlattı: Biz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınması gereken tedbirleri yürürlüğe koyuyoruz. Gelen verileri değerlendirdik ve 9 Nisan Perşembe günü 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağının uygulanması talebini Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da, 10 Nisan saat 20.00 itibarıyla kararın hayata geçirilmesi talimatını verdi. Perşembe gününden itibaren başta İtalya olmak üzere sokağa çıkma kararı alan ülke örneklerini inceledik. İtalya 2 gün önceden duyurdu, marketler yağmalandı. Biz, bu örneklerden yola çıkarak, marketlerin kapanmasını bekledik. Saat 21.30 gibi de kararı duyurduk. Saat 00.00’dan önce bunu duyurduk ki, insanların acil ihtiyaçları varsa tedbirlerini alsınlar. Burada belki, fırınların açık kalacağını önceden duyurmamış olmak konusunda bir eksiğimiz olabilir. Ama sosyal medyada dolaşan görüntülerin birçoğu alışveriş yapanların görüntüleri de değil. Bütün bunları da inceledik. Kesinlikle iyi niyetli olarak düşündük ama bazıları maalesef istismar konusu yaptı.

HAFTAYA DA UYGULANABİLİR

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kararın uygulamaya konulduğu 31 ilde ilk gece yaşanan bazı istenmeyen görüntülerin dışında, herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmadığını da dile getirdi. Aynı uygulamanın gerekirse önümüzdeki hafta sonu da uygulanabileceğini belirten Bakanlık kaynakları “Bu hafta içinde de gelen verileri değerlendirip, gerekirse ek tedbirler devreye sokulacak. Yansımalarına bakacağız” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, dün büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden binlerce kişiye para cezası kesildi.