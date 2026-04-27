Hatay'da hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaşın düzenlediği aile yemeğinde 16 kişi hastanelik oldu. Kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan şahısların yedikleri etten dolayı zehirlendikleri belirlendi.

Hatay'ın Kumlu ilçesi Keli Mahallesi'nde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaş, kendisini ziyaret eden akrabaları için aile yemeği tertip etti. Aile yemeğinde ikram edilen etli sarma ve dolma içinde kullanılan kıymanın bozuk olması sebebiyle 16 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yemekten dolayı mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenen 16 kişi, şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastanede serum takılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre yemeklerde kullanılan kıymanın kokmuş olmasından dolayı zehirlenmenin yaşandığı belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası