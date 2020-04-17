Kalın, bu süreçte devletin zirvesinin nasıl korunduğuna ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Burada doktorlarımız var. Yakın ekipte herkes test ediliyor. Sosyal mesafe, izolasyon, maske takma gibi kurallara riayet ediyoruz. Şikâyet olduğunda bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği tedbirler var. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor. Halkın içinde olan bir lider olarak onun için de çok kolay değil. Üç haftadır buradayız, dışarı çıkmıyoruz, dışarıdan konuk almıyoruz. Ama bu kural herkes için geçerli."
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız da kurallara uyuyor
17.04.2020 - 05:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir TV kanalının canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde izolasyona verdiği önemi anlattı.
Etiketler : ibrahim kalın,koronavirüs,erdoğan karantina,
697188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697188.aspx
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