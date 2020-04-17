Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, bu süreçte devletin zirvesinin nasıl korunduğuna ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Burada doktorlarımız var. Yakın ekipte herkes test ediliyor. Sosyal mesafe, izolasyon, maske takma gibi kurallara riayet ediyoruz. Şikâyet olduğunda bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği tedbirler var. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor. Halkın içinde olan bir lider olarak onun için de çok kolay değil. Üç haftadır buradayız, dışarı çıkmıyoruz, dışarıdan konuk almıyoruz. Ama bu kural herkes için geçerli."