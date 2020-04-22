Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika’dan yayılan ve Türkiye’nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgesi istilasının bir iklim değişikliği habercisi olabileceğine dikkat çekti. Özellikle daha önce görülmeyen böcek ve bitki türlerinin görülmeye başladığını ifade eden Sevgili “İlk 2000’li yıllarda Hopa bölgesinde görülen, bitkinin öz suyu ile beslenen Asya kökenli Japonika adlı bir böcek bölgede, fındık, kivi ve orman ağaçlarına çok ciddi etkiler yaptı. Bitkinin usaresini (öz suyunu) emdiği için bitkileri güçsüz bırakıyor” diye konuştu. Japonika adlı böceğin doğal bir düşmanı olmadığına dikkat çeken Prof. Sevgili “Bu böcek, çekirgeler gibi göç etmiyor, popülasyonunu genişleterek alanını büyütüyor. Önceki yıllarda İstanbul üzerinden Bulgaristan’a kadar ulaştılar” açıklamasında bulundu. Türkiye’de daha önce görülmeyen böcek türlerine bundan sonra sık sık rastlanabileceğini ve bunlara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Sevgili “Japonika böcekler, her türlü bitkiye saldırdığı için mücadelesi de çok zor” dedi.