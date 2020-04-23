Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan CHP’li Özçağdaş ve beraberindekiler “yeniden geleceklerini” söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren CHP’li başkan ve yanındaki iki kişi, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Altun’un evini fotoğraflayan Özçağdaş’a sahip çıktı. Kaftancıoğlu “CHP İlçe Başkanı partisinin talimatıyla gitmiştir, yine gidecektir” dedi.

FATMANUR ALTUN: BEN BİR ANNEYİM

Yaşananların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun “Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm” dedi.