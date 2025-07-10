70 yaşında şehir hayatını bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi herkes onu konuşuyor...

İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki emekli Veysel Elmas, şehir hayatının yoğunluğundan sıkılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Eşiyle birlikte memleketi Çankırı’nın Korgun ilçesine yerleşen Elmas, müstakil bir ev satın aldı. Doğa ile iç içe bir hayat süren Elmas, evinin bahçesinde çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Uzun yıllar boyunca şehirde yaşarken hep çocukluğundaki günlerin hayalini kurduğunu ifade eden Elmas, korona virüs döneminde memleketine dönmeye karar verdiğini de ifade etti.

13 yaşında İstanbul'a taşındığını belirten Elmas, "Çocukluk hayallerim vardı. Çankırı’da, bir bahçemiz vardı, çocukluğumda orada geçmişti. İstanbul’a göç ettikten sonra büyük şehrin apartman aralarında yaşarken hep doğayı, yeşillikleri hayal ederdim. 20 yaşıma kadar rüyalarımda Çankırı’daki bahçemize geldiğimi hatırlıyorum. Tabiat aşığıyım, doğayı çok seviyorum, toprakla uğraşmayı seviyorum. Büyük şehir hayatından sıkıldıktan sonra pandemi dönemi 2020 yılında Çankırı’ya eşim ile birlikte göç ettik. Bir bahçeli ev satın aldık. Burada bahçe ekimi işleriyle emekliliğimin tadını çıkartıyorum. Ailemiz, dostlarımız geldiği zaman burada yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan, fasulye gibi burada yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden veriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Eşim ile birlikte toprak ile uğraşmayı, doğayı ve tabiatı seviyoruz" dedi.