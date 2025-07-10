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70 yaşında şehir hayatını bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi herkes onu konuşuyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emeklilik, Çankırı, Tarım, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehir hayatından bunalan 70 yaşındaki Veysel Elmas, çocukluk hayalini gerçekleştirerek eşiyle birlikte memleketi Çankırı’nın Korgun ilçesine yerleşti. Müstakil evinin bahçesinde doğayla iç içe, huzurlu bir hayat sürüyor; kendi sebzesini, meyvesini yetiştiriyor.

İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki emekli Veysel Elmas, şehir hayatının yoğunluğundan sıkılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

70 yaşında şehir hayatını bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi herkes onu konuşuyor... - 1. Resim

Eşiyle birlikte memleketi Çankırı’nın Korgun ilçesine yerleşen Elmas, müstakil bir ev satın aldı. Doğa ile iç içe bir hayat süren Elmas, evinin bahçesinde çeşitli ürünler yetiştiriyor.

70 yaşında şehir hayatını bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi herkes onu konuşuyor... - 2. Resim

PANDEMİ DÖNEMİNDE MEMLEKETİNE DÖNMEYE KARAR VERDİ

Uzun yıllar boyunca şehirde yaşarken hep çocukluğundaki günlerin hayalini kurduğunu ifade eden Elmas, korona virüs döneminde memleketine dönmeye karar verdiğini de ifade etti.

70 yaşında şehir hayatını bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi herkes onu konuşuyor... - 3. Resim

13 yaşında İstanbul'a taşındığını belirten Elmas, "Çocukluk hayallerim vardı. Çankırı’da, bir bahçemiz vardı, çocukluğumda orada geçmişti. İstanbul’a göç ettikten sonra büyük şehrin apartman aralarında yaşarken hep doğayı, yeşillikleri hayal ederdim. 20 yaşıma kadar rüyalarımda Çankırı’daki bahçemize geldiğimi hatırlıyorum. Tabiat aşığıyım, doğayı çok seviyorum, toprakla uğraşmayı seviyorum. Büyük şehir hayatından sıkıldıktan sonra pandemi dönemi 2020 yılında Çankırı’ya eşim ile birlikte göç ettik. Bir bahçeli ev satın aldık. Burada bahçe ekimi işleriyle emekliliğimin tadını çıkartıyorum. Ailemiz, dostlarımız geldiği zaman burada yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan, fasulye gibi burada yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden veriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Eşim ile birlikte toprak ile uğraşmayı, doğayı ve tabiatı seviyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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