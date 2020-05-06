Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinde İskenderun LimakPort Limanı’na yanaşan Ro-Ro gemisindeki 64 şoförün, İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldı. Liman Başkanlığı koordinasyonunda gerekli dezenfeksiyon işlemleri ve gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerin ardından tırların gemiden tahliyesi sağlandı. Tır şoförlerinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınarak takibinin yapılacağı belirtildi. Şoförler, yaklaşık iki ay önce Suudi Arabistan’da yüklerini boşalttıktan sonra Covid-19 tedbirleri sebebiyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalmıştı.



SUDAN'A AMBULANS UÇAK

Sudan'da Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın da, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.