Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" açılış törenine katıldı.

"Buram buram tarih kokan ve vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin, "Hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, hastaneye adı verilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ile ilgili şunları kaydetti:

"Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür."

"Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır"

İstanbul'un fethine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur."

"Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.

Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Hastane projesinin videosunun da yer aldığı paylaşımda, Hadımköy'de 23 dönüm arazi üzerinde yer alan, 4500 metrekarelik kapalı alanı bulunan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin restore edilmesine, 45 gün önce başlandığı belirtildi.

Paylaşımda, toplam 101 yatak kapasitesine sahip hastanede, 59 adet yoğun bakım yatağı, 42 adet hasta yatağı bulunduğu ifade edildi.