Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmenlerinin mensubu oldukları Irak toplumu ve siyaseti alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğradığına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır. Bu çelişki yumağından müteşekkil karanlık tablo Irak’ın huzur ve güvenliğine zarar vermesinin yanında adil ve hakkaniyetli bir durum da sayılamayacaktır. Külfette âdeta bir ok gibi öne fırlayıp Irak’ın siyasi ve toprak bütünlüğünü cesaretle savunan fakat sıra ülke yönetimine geldiği zaman görülmeyen, duyulmayan, son tahlilde hakları teslim edilmeyen Türkmen kardeşlerimiz büyük bir adaletsizliğin pençesindedir. Şu gerçeğin altını kalın olarak çizmek isterim ki, Türkmenlerin yeni kurulan hükûmette göz ardı edilmesi tarihi ve trajik bir yanlıştır. Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir. Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Türk milleti Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır. Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükûmet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır. MHP, Türkmensiz Irak yönetiminin güven vermeyeceğine, gelecek vadetmeyeceğine inanmaktadır. Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır. Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek ne de parçalı toplum yapısıyla fiilî işgal ve esaret son bulacaktır.