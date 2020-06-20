Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İncelemelerde bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Soylu, helikopterle depremden etkilenen köyleri inceledi. Daha sonra Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir çadırda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Bingöl’de yaşanan depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer yetkililerle bölgeye geldiklerini anımsattı.

Deprem olur olmaz çadırların sevk edilmeye başlandığını, Kızılayın sıcak yemekleri intikal ettirdiğini belirten Soylu, arama kurtarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren bölgede olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 266 artçı deprem yaşandığını aktaran Soylu, "Bunların biri 5,6'ydı. O sabah biz de şehit korucumuzun cenaze namazını kılmak için bekliyorduk." diye konuştu.

Depremden sonra bütün kurumların koordinasyon halinde çalıştığını vurgulayan Soylu, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, çadır kurulmasından sıcak yemek dağıtımına kadar her alanda çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, Türkiye Afet Müdahale Planı'na uygun olarak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Deprem dolayısıyla 1387 personel ve 244 aracın hemen hizmete dahil olduğunu anlatan Soylu, şu ana kadar 2 bin 844 çadırın kurulduğunu aktardı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Seyyar banyolar, seyyar tuvaletler kuruldu ve kurulmaya devam edecek. 44 hayvan telef oldu. Yaklaşık 249 üzerinde ahır yıkıldı. Bununla birlikte burada Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Yani 30 bin 650 kişiye yemek dağıtıldı, dağıtılmaya devam edecek. Ayrıca kumanya dağıtıldı. Yine Kızılayımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, AFAD'ımız toplam şu ana kadar 1200 kumanya dağıttı. Sağlık Bakanlığımız, UMKE ekiplerimiz acilen devreye girdiler. Deprem olduktan sonra bunun travmasını yaşayanlar var. Ekiplerimiz sahaya girerler ve hemen taramalara başlarlar. Netice itibarıyla şunu ifade etmem gerekir ki özellikle 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 de yıkık bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizin tespit ettiği tablo bu durumda. Elbette bunlara itirazlar olacaktır. Bunları askıya asacağız 'Bu orta, bu ağır, bu az hasarlıdır.' diye. Sizin yaptığınız itirazlara göre tekrar bir değerlendirme söz konusu olacak."

- "Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu, hemen AFAD olarak 1 milyon lira acil ödenekten gönderdiklerine dikkati çekerek, "518 ağır ve yıkılmış olan yerlerin sahiplerine biner lira hemen teslim edildi. Yine burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara toplam Elazığ ve Malatya köylerinde olduğu gibi 5 bin lira vereceğiz. Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olup evden eşyasını alamayacaklarla ilgili, ağır hasarlı olup da eşyasını alanlara da 2 bin 500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıkılan ve acil yıkılacak ve yıkılması gereken evlerin yanına hemen konteyner getireceklerini bildiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, 'Vatandaşımız mağdur olmayacak.' diyor. Biz bu talimatı yerine getirmek için de diğer noktalarda Elazığ'da 2021 nisan ayına kadar bitireceğimizi söylemiştik. Ama ağustos ayında bir bölümünü, eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi burada uzun süre bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. 'Kırsal dönüşüm' diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırları da olacak. Buralarda 2003'ten sonra hakikaten Bingöl’de bu konuda çok önemli bir atılım gerçekleşmişse bu depremlerde örneğin şehirler etkilenmedi. Çok az etkilendi. Ama yapı stoku eskisi gibi olsaydı bizim işimiz zordu. Bu sürecin herhangi bir noktasında sizi yalnız bırakacak değiliz. Valimiz, sayın Bakanımız, milletvekilimiz, Kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadeyiz. Hiçbir eksiklik çekmeyin. Deprem Cenabı Allah'tan. Bizim görevimiz en yüksek tedbiri almak bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak. Ama depremi engelleyecek ve depremi durduracak değiliz. Onun için bizim yapmamız gereken, yapı stokumuzu en iyi noktaya taşıyabilecek adımları hep beraber atmak. Böyle bir deprem olduğu zamanda, bir afetle karşılaştığımız zamanda devlet olarak gerekli desteği ve yardımı sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Evlerinize girene, adımınızı atana, huzurunuzu, evinizdeki muhabbeti sağlayana kadar sizinle birlikteyiz. Sizi evinize sokacağız. Ondan sonra rahatlamış olacağız."

Depremde şehit olan güvenlik korucusuna rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Soylu, "Allah yardımcımız olsun. Allah bu belalardan bizi muhafaza etsin. Birlikte el birliğiyle omuz omuza bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Cumhurbaşkanımızın muhabbetlerini, selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vali Kadir Ekinci de birer konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Soylu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de incelemelerde bulunan Soylu, depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de eşlik etti.