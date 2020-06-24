Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öztürk, Ayvazoğlu'nun eşinin torpille Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine getirildiğini yazdı ve özel hayatına dair bazı asılsız iddialar ortaya attı. Öztürk'e en sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sözcü yazarının faziletli bir kadına iftira attığını belirten Soylu, "Bu yazı namussuzluktur. Haysiyet cellatlığıdır" dedi. Bahar Ayvazoğlu da tek tek cevap vererek iddiaları çürüttü.

Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iftiracı yazara arka çıktı. Kılıçdaroğlu "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" dedi. Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap gecikmedi. Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz. Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim.