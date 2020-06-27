Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı kurban kesimiyle ilgili olarak bir tebliğ yayımladı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre:

∂ Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hâle getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

∂ Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

∂ Hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

∂ Satış ve kesim alanlarının gi-rişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak.

∂ Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve uygun yerlerine Covid-19’dan korunma tedbirleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak.

∂ Satıcılar ve müşteriler arasında ‘’el teması’’ olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekleşen ‘’tokalaşma’’ yapılmayacak.

∂ Girişlerde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek.