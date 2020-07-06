Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Rüzgarın çok yüksek seviyelerde olması yangını belirle noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor." dedi.

Yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Eğer ihtiyaç olursa ve gerekli görülürse o köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını havadan izledi

1994 yılında büyük dehşetin yaşandığı 4 bin hektardan fazla alanın kül olduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün bir kez daha aynı acıyı yaşıyor. Bölgede o zaman dikilen ağaçlar şimdi büyümüş olsa da bugünkü yangında ekipler özellikle alevlerin tarihi alana, şehitliklere ulaşmaması için çalışıyor.

Yalova ve Kumköy yangından etkilenirken, burada kısmen tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söndürme çalışmalarını helikopterle geldiği yangın bölgesinde havadan izleyip yönlendirdi.

