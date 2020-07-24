Sanayi sitesindeki bir iş yerinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.