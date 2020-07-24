Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi sitesindeki bir iş yerinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.