Sanayi sitesindeki bir iş yerinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
24.07.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısında çalışırken üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.
Sanayi sitesindeki bir iş yerinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çatı,kahramanmaraş,
720383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720383.aspx
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