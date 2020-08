Türkiye Gazetesi

Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alıyor. Hıfzıssıhha Kurulu kararında, on beşer gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekânların, fiziki mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari müeyyide kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.