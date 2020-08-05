Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alıyor. Hıfzıssıhha Kurulu kararında, on beşer gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekânların, fiziki mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari müeyyide kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.
Çeşme'de beş eğlence kulübü 15 gün kapatıldı
05.08.2020 - 02:20 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 02:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in, Kurban Bayramı’nda bir milyon kişiyi konuk eden Çeşme ilçesinde Kaymakam Hacı Mehmet Kara başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ilçedeki beş eğlence kulübünün on beşer gün süre ile kapatılmasını kararlaştırdı.
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722740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722740.aspx
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