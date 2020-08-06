İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
06.08.2020 - 09:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Altun,Lübnan,twitter,
723022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723022.aspx
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