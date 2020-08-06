AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." paylaşımında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak
06.08.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ömer Çelik,AK Parti,Lübnan,
723118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723118.aspx
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