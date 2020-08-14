Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'deki yangın hakkında, "Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
14.08.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çeşme'deki yangın hakkında, "Memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Çeşme,yangın,
724865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724865.aspx
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