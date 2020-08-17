Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD başkan adayı Joe Biden'ın "Erdoğan’ı devireceğiz" şeklindeki skandal sözleriyle ilgili "Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir. MHP, Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisinin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Alçak bir plan" dedi.



HAİNLER DEŞİFRE EDİLMELİDİR

Dış mihrak tanımlamasının hakiki olduğunun görüldüğünü vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden’in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki hâlinde olduğu gün yüzüne çıkarılmalıdır. Türkiye’ye karşı siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların, Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları, mutlak tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri, tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızı devirme amacı, müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsü altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak, iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir.