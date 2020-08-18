Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Konuyla ilgili soru önergelerini cevaplayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iddialar için “Bulaştırıcılığın önlenmesi, hükümlü ve tutuklular ile personelin salgın hastalıktan korunması amacıyla en üst seviyede tedbirler alınmıştır” dedi. Virüsle mücadelede takip, koordinasyon ve süreç yönetiminin hazırlanan eylem planı çerçevesinde yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Gül, ayrıca il başsavcıları ile ceza infaz kurumunun temsilcisinin de katıldığı İl Pandemi Kurulları aracılığıyla tedbirlerin mahallinde değerlendirilmesinin sağlandığını ifade etti. Gül, Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

∂ Ceza infaz kurumlarındaki tüm taşıtlar, araç gereçler, koğuşlar, koridorlar, yemekhaneler, yatakhaneler, mahkum kabul birimleri, kapı kolları, turnike ve X-Ray geçişleri ile diğer tüm ortak alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve bütün kapalı ortamlar sık sık havalandırılıyor.

∂ Koğuşlarda çamaşır suyu ve kişisel temizlik malzemeleri bulunduruluyor.

∂ Ceza İnfaz Kurumları personeli görevleri gereği yapacakları üst aramaları ile kısmi ve genel aramalarda eldiven ve maske kullanıyor.

∂ Kurumlara giriş yapan bütün personel ve ziyaretçilere gerekli kontroller yapılıyor.

∂ Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumlarına tesliminden önce hastaneye götürülerek virüs testi yapılıyor.