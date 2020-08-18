Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da bazı otel ve siteler tarafından Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası’nda denizin dibine metrelerce duvar örüldüğü ortaya çıktı. Dalgıçlar tarafından fark edilen beton duvarlar, karada yapılan kaçak inşaatların denizin dibine kadar uzandığını gösteriyor. Bazı otel ve siteler, kış aylarından beri dikkat çekmeden denizde beton blokların üzerine beton bloklar koyuyor. Bunlar, üst üste koydukları betonların içerisini molozla doldurup üzerine ise kum sererek suni plaj ve sahil yapıyor. Yapılan suni sahiller sebebiyle Bodrum’un kıyı şeridi de değiştiriliyor. Otel ve siteler, yıllar süren çalışma sonucunda denize sıfır hâle gelecek. Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz “Denize sürekli kum dolgusu yapılıyor. O kumlar o bölgenin şartlarına uyumlu olmadığı için dağılıyor. Bu sefer bunları dağıtmamak için denizde duvarlar örülmeye başlandı. Bazı yerlerde 300 metre, 500 metre uzunluğunda örülmüş duvarlara rastlayabiliyorsunuz. Bunlar deniz seviyesinde görülen işlemler değil. Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının hayat alanlarını yok ediyor. Sularımız kirlenecek, kıyı erozyonuna uğrayacağız. Bedelini ağır ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.