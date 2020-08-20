Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."



