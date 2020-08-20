Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
20.08.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjdeli haber üzerinden bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: İHA
Etiketler : İletişim Başkanı Fahrettin Altun,müjde açıklaması,
726096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726096.aspx
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