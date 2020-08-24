Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Bu kararın ardından Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile yarın saat 20.00 itibarı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.