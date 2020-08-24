Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Bu kararın ardından Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile yarın saat 20.00 itibarı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.
Türkiye’den Yunanistan’a misilleme
24.08.2020 - 18:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmasının ardından müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek.
Etiketler : Türkiye,
726966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726966.aspx
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