.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
25.08.2020 - 08:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,deaş,operasyon,story_,
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