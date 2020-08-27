Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a geldi. Çavuşoğlu’nu Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah karşıladı. Karşılamada folklör gösterisinin ardından ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü
27.08.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
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