MSB:"Hakkâri / Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ve 1 güvenlik korucusu yaralandı
01.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hakkâri / Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : msb,
728667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728667.aspx
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